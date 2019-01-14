В Тегеране разбился грузовой самолет

В окрестностях Тегерана разбился грузовой Boeing-707. Об этом со ссылкой на местные информагентства сообщает ТАСС.
РИА Новости со ссылкой на местное ТВ сообщает, что потерпел крушение грузовой самолет, на котором находилось 10 человек. Причиной катастрофы могли стать плохие погодные условия.
Самолет летел из Бишкека в международный аэропорт "Пайам" в городе Карадж в пригороде Тегерана, но по ошибке стал приземляться в аэропорту "Фатх". При посадке пилот не справился с управлением, самолет выехал за взлетно-посадочную полосу и въехал в жилой район.
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