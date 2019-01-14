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14:10

ВПП была убранной во время инцидента с самолетом Smart Wings

происшествия

14:10

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Фото: vk.com/Шереметьево Хэндлинг

Во время инцидента с самолетом Smart Wings, который произошел 13 января в аэропорту Шереметьево, взлетно-посадочная полоса была хорошо убранной, сообщила глава дирекции по связям с общественностью аэропорта Анна Захаренкова.

"Средства объективного контроля за аэродромом и полученные электронные данные подтверждают высокий коэффициент сцепления и высокое качество уборки летного поля в Шереметьево на момент возникновения инцидента", – приводит слова Захаренковой Агентство "Москва".

Ранее сообщалось, что самолет в аэропорту Шереметьево мог выкатиться за пределы взлетно-посадочной полосы из-за ошибки пилота или плохой уборки полосы.

Одну из двух полос закрывали после того, как с нее выкатился пассажирский лайнер, выполнявший рейс в Прагу.

Захаренкова ранее сообщала, что это могло произойти из-за вывода двигателей на режим взлета.

Командир самолета предоставил объяснительную. Он указал, что воздушным судном управлял второй пилот.

СК выясняет, почему в аэропорту Шереметьево укатился самолет

происшествия

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