В столичных аэропортах не обнаружили подозрительных предметов

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Сотрудники транспортной полиции завершили проверку столичных аэропортов Внуково, Домодедово и Шереметьево после звонков о "минировании". Подозрительных предметов не обнаружено, сообщили Агентству "Москва" в пресс-службе управления на транспорте МВД России по ЦФО.

По данным полиции, 14 января в дежурную часть поступила информация об угрозе взрыва в трех московских аэропортах. После этого правоохранители провели тщательную проверку всех помещений в аэропортах.

"Подозрительных предметов не обнаружено", – подытожили в пресс-службе МВД. "В настоящее время установлен гражданин, возможно, причастный к данному звонку, с мужчиной работают сотрудники полиции", – подчеркнул собеседник агентства.

Между тем, даже после проверки служба авиабезопасности Внукова продолжит работу в усиленном режиме как на входных группах, так и во всех помещениях аэрокомплекса. "Кинологическая служба также работает в усиленном режиме", – рассказали в пресс-службе аэропорта.

Ранее сообщалось об анонимных звонках о "минировании" Шереметьева, Домодедова и Внукова. Из-за этих звонков руководство аэропортов решило ввести дополнительные меры безопасности.

Также стало известно о задержании предполагаемого телефонного террориста. По данным экстренных служб, мужчина оказался психически нездоровым. Он звонил с телефона на территории Татарстана.