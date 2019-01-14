Неизвестные сообщили о "минировании" столичных аэропортов

Фото: портал Москва 24/Никита Симонов

Экстренные службы проверяют помещения аэропортов Шереметьево, Домодедово и Внуково после анонимных сообщений с угрозой минирования, сообщает РИА Новости.

Как уточнил собеседник агентства из экстренных служб, эвакуация пока не проводится.

Также в полицию поступило анонимное сообщение о том, что взрывное устройство заложено в торговом центре "Охотный ряд" на Манежной площади.

Несколько дней назад полиция задержала мужчину, которого подозревают в том, что он по телефону сообщил о якобы заложенном взрывном устройстве в здании Павелецкого вокзала.

Проверка не подтвердила угрозу взрыва. Однако из здания вокзала эвакуировали около 500 человек.