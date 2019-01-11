Мужчину задержали за сообщение о "минировании" Павелецкого вокзала

Сотрудники полиции задержала мужчину, которого подозревают в том, что он по телефону сообщил о якобы заложенном взрывном устройстве в здании Павелецкого вокзала, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу управления на транспорте МВД России по Центральному федеральному округу.
"Подозреваемый в заведомо ложном сообщении о минировании Павелецкого вокзала мужчина задержан сотрудниками полиции", – сказала собеседница агентства.
Ранее сообщалось, что правоохранители начали проверку всех помещений вокзала из-за анонимного звонка с угрозой "минирования". На движение поездов инцидент не повлиял, отметили в экстренных службах столицы.
Проверка не подтвердила угрозу взрыва. Также стало известно, что полицейские установили личность человека, который звонил.
По некоторым данным, из здания вокзала эвакуировали около 500 человек.
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