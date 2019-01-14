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11:53

Домодедово и Внуково усилили меры безопасности после звонков о "минировании"

происшествия

11:53

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Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин

В столичных аэропортах Домодедово и Внуково ввели дополнительные меры безопасности после звонков об угрозе взрыва.

"При анонимных угрозах предусмотрены стандартные процедуры безопасности. Этот случай – не исключение", – сообщили Агентству "Москва" в пресс-службе Домодедова.

В пресс-службе Внукова, в свою очередь, рассказали, что сейчас аэропорт работает в штатном режиме. Его сотрудники вместе с представителями экстренных служб проверяют информацию об угрозе взрыва.

"Факт звонка подтверждаем. Совместно с экстренными службами и кинологами проводится проверка всех помещений аэропорта", – заявили во Внукове. В пресс-службе также отметили, что эвакуация пассажиров не проводится.

14 января неизвестные сообщили о "минировании" столичных аэропортов Шереметьево, Домодедово и Внуково. В полицию также поступил анонимный звонок о том, что в торговом центре "Охотный ряд" якобы заложено взрывное устройство. Проводятся проверки.

происшествия

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