Телефонный террорист задержан за "минирование" аэропортов и Госдумы

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Мужчина, сообщивший о "минировании" трех столичных аэропортов и здания Госдумы, задержан. Он оказался психически нездоровым, сообщили Интерфаксу в экстренных службах.

"Установлено, что анонимный звонок поступил с телефона на территории Татарстана", – уточнил собеседник агентства. "Личность звонившего установлена. Им оказался местный житель, мужчина. Он задержан", – рассказал представитель экстренных служб.

По его словам, телефонный террорист известен местным правоохранительным органам своим неадекватным поведением. "Мужчина психически нездоров, состоит на учете, несколько раз проходил лечение в психиатрическом стационаре", – отметил собеседник агентства.

В понедельник, 14 января, в полицию поступил анонимный звонок о "минировании" столичных аэропортов Шереметьево, Домодедово и Внуково. После этого в аэропортах ввели дополнительные меры безопасности.