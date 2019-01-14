Движение поездов на Казанском направлении МЖД ввели в график

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На Казанском направлении МЖД восстановили движение поездов после сбоя из-за проблем с электроснабжением, сообщает пресс-служба компании-перевозчика.

В настоящее время электрички курсируют по расписанию. В МЖД принесли пассажирам извинения за доставленные неудобства.

Ранее сообщалось, что поезда на Казанском направлении МЖД задерживаются из-за проблем в системе электроснабжения.