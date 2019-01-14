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09:33

Электрички задерживаются на Казанском направлении МЖД

происшествия транспорт

09:33

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Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин

Электрички задерживаются на Казанском направлении МЖД из-за проблем в системе электроснабжения. Железнодорожники принимают меры, чтобы сократить опоздание пригородных поездов, сообщили в пресс-службе дороги.

"Московская железная дорога прилагает максимальные усилия, чтобы сократить опоздание пригородных поездов Казанского направления", – сказано в сообщении пресс-службы.

Как пояснили представители МЖД, интервал движения электричек пришлось увеличить после того, как возникли проблемы на внешнем источнике электроснабжения. По этой причине "на небольшой промежуток времени пропадало напряжение на нескольких участках".

В настоящее время энергообеспечение на участке работает в штатном режиме, уточнили в пресс-службе дороги. Чтобы сократить опоздание и ввести пригородные поезда в график, диспетчеры МЖД работают с каждой задержанной электричкой.

происшествия транспорт

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