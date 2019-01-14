Жительница Шахт рассказала о ситуации с газовым оборудованием в городе

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Жительница города Шахты, где сегодня утром произошел взрыв газа в многоэтажном жилом доме, рассказала о том, как используют газ в городе и намерена ли она, после случившегося, отказаться от газового оборудования.

По ее словам, в городе используют газ не только для готовки, но и для отопления. "Я живу в трехэтажном многоквартирном доме, и у меня газовый котел стоит", – прокомментировала жительница.

Отказываться от использования газа она не намерена. "Газ дешевле. У меня трое детей, и переходить на централизованное отопление нам будет накладно. Да и включают его поздно, а выключают рано", – рассказала жительница.

При этом в пострадавшем доме у нее проживает отец. "На первом этаже проживает. Сам не пострадал, их вроде в школу эвакуировали, но он сейчас помогает на завалах, даже поговорить с ним толком не удалось", – поделилась жительница.

Сегодня утром в жилом доме в городе Шахты произошел взрыв газа. В результате в здании обрушились восьмой и девятый этажи. В разрушенных квартирах проживало 12 человек, пока известно об одном погибшем. Из дома эвакуировали 140 человек. Спасатели вытащили из-под завалов двух человек. На ликвидацию последствий ЧП уйдет не менее суток.

Возбуждено уголовное дело. Следствие считает утечку бытового газа основной версией взрыва в жилом доме в Шахтах в Ростовской области, сообщила официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко.

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