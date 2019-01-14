Темы дня

Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Спецпроект Реставрация
Московская электронная школа
Спецпроект Пешеходная Москва
Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Спецпроект Реставрация
Московская электронная школа
Спецпроект Пешеходная Москва
Форма поиска по сайту

Часто ищут

10:57

Рухнувший под Тегераном самолет принадлежал армии Ирана

происшествия

10:57

Поделиться в социальных сетях:

Фото: twitter.com/AbasAslani

Грузовой самолет, который потерпел крушение в окрестностях Тегерана, принадлежал армии Ирана. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление иранских военных.

"Сегодня утром грузовой самолет Boeing 707 во время экстренной посадки в аэропорту провинции Альборз выехал за пределы посадочной полосы, а после того, как врезался в ограничительную стену полосы, загорелся", – приводит агентство информацию армии Ирана.

Уточняется, что самолет перевозил мясо из Бишкека. Ранее сообщалось, что один человек выжил. По предварительным данным, самолет должен был приземлиться в городе Карадж, но по ошибке стал готовиться к посадке в аэропорту "Фатх". Пилот не справился с управлением, самолет выехал за пределы взлетно-посадочной полосы и заехал на территорию жилого района.

Первоначально сообщалось, что в самолете летели 10 человек, затем приводились цифры 16 человек. Посольство России в Иране выясняет, были ли россияне на борту.

происшествия

Поделиться в социальных сетях:

© 2012 – 2018

Настройки телеэфира

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика