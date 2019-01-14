Рухнувший под Тегераном самолет принадлежал армии Ирана

Грузовой самолет, который потерпел крушение в окрестностях Тегерана, принадлежал армии Ирана. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление иранских военных.

"Сегодня утром грузовой самолет Boeing 707 во время экстренной посадки в аэропорту провинции Альборз выехал за пределы посадочной полосы, а после того, как врезался в ограничительную стену полосы, загорелся", – приводит агентство информацию армии Ирана.

Уточняется, что самолет перевозил мясо из Бишкека. Ранее сообщалось, что один человек выжил. По предварительным данным, самолет должен был приземлиться в городе Карадж, но по ошибке стал готовиться к посадке в аэропорту "Фатх". Пилот не справился с управлением, самолет выехал за пределы взлетно-посадочной полосы и заехал на территорию жилого района.

Первоначально сообщалось, что в самолете летели 10 человек, затем приводились цифры 16 человек. Посольство России в Иране выясняет, были ли россияне на борту.