Труп женщины обнаружили в подъезде дома на западе столицы

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В подъезде жилого дома на улице Заречная на западе Москвы обнаружили труп женщины. Обстоятельства случившегося выясняют сотрудники Следственного комитета, сообщила старший помощник главы ГСУ СК РФ по городу Юлия Иванова, передает Агентство "Москва".

По ее словам, тело было найдено 13 января на лестничной площадке между 9 и 10 этажами. Внешних признаков насильственной смерти на теле не обнаружили.

Проводится доследственная проверка, личность погибшей устанавливают. Также будет проведена судебно-медицинская экспертиза.