На Красной площади неизвестный отпилил голову коня на барельефе "Парад Победы"

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Неизвестный на Красной площади в Москве испортил барельеф "Парад Победы", сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Это произошло в ночь на 12 декабря. Злоумышленник отпилил голову коня маршала Константина Рокоссовского, после чего скрылся с места происшествия.

Правоохранительные органы проводят проверку по данному факту.

9 сентября мужчина забрался на скульптуру "Принцессы Турандот", а потом упал оттуда, сломав часть монумента. Его госпитализировали с переломами, а полицейские начали проверку.

Спустя три недели другой мужчина в нетрезвом состоянии залез на памятник-фонтан и упал, повредив сооружение. Через пару дней его задержали правоохранители.

"Московский патруль": задержанный рассказал, как сломал фонтан "Принцесса Турандот"