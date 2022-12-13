Пострадавшую в Элисте при взрыве газа в жилом доме госпитализировали с ожоговым шоком

Фото: телеграм-канал SHOT

Женщина, которая получила травмы в Элисте в Республике Калмыкия после взрыва газовоздушной смеси в жилом доме, была госпитализирована с ожогами лица и тела. Информацией об этом поделился РЕН ТВ со ссылкой на источник.

По информации инсайдера, женщину доставили в реанимационное отделение. У нее зафиксировали термический ожог лица, передней и задней поверхности тела, а также верхних и нижних конечностей. Медики оценили ее состояние как крайне тяжелое.

О происшествии стало известно во вторник, 13 декабря. Взрыв газа случился в жилом комплексе "Сити-Чесс". Из-за ЧП в одной из квартир выбило окна и вынесло межкомнатные двери. Жителей успели эвакуировать.

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