Взрыв газовоздушной смеси произошел в доме в Элисте

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Элисте произошел взрыв газовоздушной смеси в многоквартирном жилом трехэтажном доме. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ГУ МЧС РФ по области.

"В 08:30 по московскому времени в ЦУКС ГУ МЧС России по Республике Калмыкия по системе "112" поступило сообщение о запахе гари. По прибытии и в ходе разведки установлено, что по адресу город Элиста, Сити-Чесс, дом 9, корпус 1, 2-й этаж, 3-й подъезд, произошел хлопок газовоздушной смеси в многоквартирном жилом трехэтажном газифицированном доме", – говорится в сообщении.

В результате взрыва пострадал один человек, его направили в республиканскую больницу имени Жемчуева. Кроме того, всех жителей дома эвакуировали.

Ранее 9 человек скончались при взрыве газового баллона в квартире в Нижневартовске. Некоторых погибших спасатели смогли достать из-под завалов лишь спустя несколько дней после происшествия.

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