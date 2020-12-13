Упавший под поезд на станции "Сокол" мужчина погиб

Фото: Москва 24/Евгения Смолянская

Мужчина, который упал с платформы на рельсы на станции метро "Сокол" на Замоскворецкой линии, погиб. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного ГУ МВД России.

"В 11:32 на станции метро "Сокол" произошло падение мужчины на рельсы между платформой и составом поезда, от полученных травм он скончался", – сказал собеседник агентства.

По факту произошедшего проводится проверка.

Ранее сообщалось, что на участке Замоскворецкой линии было остановлено движение из-за пассажира на путях. Поезда не ходили на участке от "Речного вокзала" до "Белорусской". Сейчас движение введено в график.