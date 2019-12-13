Студентка ранила ножом сотрудницу колледжа в Чебоксарах

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В Чебоксарах студентка пришла с ножом в колледж и ранила сотрудницу, сообщили ТАСС в пресс-службе МВД по региону.

Там уточнили, что инцидент произошел в кабинете заведующей отделением колледжа. Отмечается, что женщина получила поверхностные раны лица и рук.

Полиция уже задержала нападавшую.

Ранее мужчина попал в реанимацию после нападения шеф-повара с ножом на северо-востоке столицы. Возбуждено уголовное дело.

3 декабря в Мытищах мужчина ударил кухонным ножом в шею полицейского, остановившего того за переход дороги в неположенном месте.