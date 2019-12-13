Житель Сургута отсудил у Black Star 70 тысяч за размещение его фотографии

Фото: depositphotos/AndreyPopov

Жителю Сургута удалось отсудить у Black Star 70 тысяч рублей. Об этом информирует Агентство "Москва", ссылаясь на представляющего интересы музыкального лейбла адвоката Сергея Жорина.

Отмечается, что деньги были взысканы в пользу фотографа из Сургута Михаила Батенева, который подал иск о незаконном размещении его снимка на обложке песни исполнителя Pabl.A.

"Суд частично удовлетворил иск М. Батенева и взыскал с лейбла 70 тысяч рублей", – сообщил адвокат.

Известно, что мужчина требовал выплаты 5 млн рублей, однако Басманный районный суд столицы значительно сократил эту сумму, поскольку счел недоказанным авторство Батенева.

Ранее бармена Black Star Burger обокрали в ресторане McDonald's в центре Москвы. У него украли рюкзак с ценными вещами.