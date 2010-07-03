Бармена Black Star Burger обокрали в ресторане McDonald's в центре Москвы

Фото: PA Wire/PA Images/TASS/Aaron Chown

Бармена ресторана Black Star Burger, основанного рэпером Тимати, обокрали в одном из отделений сети быстрого питания McDonald's в центре столицы. Об этом пишет Агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Он сообщил, что в полицию обратился 28-летний работник Black Star Burger.

"Мужчина сообщил, что когда он ужинал в ресторане McDonald's на улице Маросейка, кто-то похитил его рюкзак с личными вещами на сумму 5 тысяч рублей", – уведомил источник.

По фактам происшествия полицейскими проведена проверка. По ее итогам 9 ноября было возбуждено уголовное дело о краже. Личность похитителя рюкзака на данным момент не установлена.

"Причиненный ущерб потерпевший оценил как незначительный", – добавил собеседник агентства.

Ресторан Black Star Burger был основан рэп-исполнителем Тимати совместно с Юрием Левитасом, Павлом Курьяновым и Вальтером. Первое заведение сети открыто на улице Новый Арбат в сентябре 2016 года.