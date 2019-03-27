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Культура

27 марта, 13:22

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Три ресторана от российских рэперов

Съесть хип-хоп: чем кормит Баста и другие рестораторы-рэперы
культура еда weekend

В первых числах апреля рэпер Баста откроет в Москве мясной ресторан Frank. Он не первый российский хип-хоп-артист, решивший накормить москвичей. Тимати вот уже несколько лет продает бургеры, а Джиган с прошлого года – золотую шаурму с морепродуктами.

Frank by Баста

Фото: facebook.com/basta.noggano.nintendo

В Петербурге успешно работает сеть мясных ресторанов Frank, где кормят ребрышками-барбекю. Его создатели – Алексей Родионов-Зражевский, Николай Федоров и бренд-шеф Владимира Капустин. Говорят, что концепция места была навеяна американским сериалом "Карточный домик". Там персонаж Кевина Спейси – президент США Фрэнк Андервуд – постоянно возвращается в одну закусочную на окраине Вашингтона ради ребрышек и душевной атмосферы. Кроме ребрышек (от 420 рублей – порция свиных среднего размера), в ресторанах Frank продают шаурму (290 рублей), салаты (овощной – 280 рублей, с беконом – 420 рублей), около десятка закусок, а также авторские коктейли. На гриле готовят как мясо, так и овощи. "Frank by Баста" – совместный проект питерской команды и народного рэпера, который тоже очень любит жареные ребрышки. Заведение примет своих первых посетителей 3 апреля, а пока за подготовкой к его открытию можно следить в инстаграме Василия Вакуленко.

Рождественка, 5/7

﻿Black Star Burger

Фото: facebook.com/BlackStarBurger

Первая бургерная от хозяина музыкального лейбла Black Star Тимати открылась на Новом Арбате осенью 2016 года. Чтобы попасть в нее, нужно было отстоять часовую очередь. На сегодняшний день в Москве шесть Black Star Burger, и от желающих поесть в них по-прежнему нет отбоя. Внутри звучат треки артистов лейбла Вlack Star Inc. в качестве фоновой музыки. Самообслуживание, как в сетевых фастфудах. Меню широкого диапазона: там есть как бюджетный "Чизбургер standart" (99 рублей), так и VIP (777 рублей – с чеддером и паштетом из фуагра). Не забыли тут и о вегетарианцах – "Гавайский вегафалафель" стоит 395 рублей. Бургеры предлагается есть в черных перчатках – это главная фишка заведения. Украшенную фейерверком VIP-котлету с булками подают официанты.

Информация об адресах Black Star Burger на сайте

"ДНК"

Фото: facebook.com/your.dnk

Ресторан рэпера Джигана открывается в шесть вечера, а ближе к ночи превращается и в танцплощадку. Меню большое, кухня авторская с уклоном в азиатские напевы. Есть хэнд-роллы ("Зеленый дракон" – 550 рублей, "Калифорния" с крабом – 790 рублей), хрустящие креветки (550 рублей), тартар из тунца с кокосовым молоком (490 рублей). Для поддержания статуса рэп-звезды (или просто для привлечения внимания) в меню завели золотую шаурму с морепродуктами (850 рублей), а бургеры, которые подаются в обувной коробке, называются Вro и Hype (по 850 рублей). По субботам – R'n'B-вечеринки и бесконечные диджейские сеты.

﻿Рочдельская, 15, строение 1

Как устроены рестораны рэперов в мире
﻿У Ludacris есть свой ресторан на территории Международного аэропорта Хартсфилд-Джексон в Атланте. Название заведения – Chicken+Beer – говорит само за себя: здесь много разных блюд из курицы и несколько сортов пива. В спортивном баре Jay-Z The 40/40 Club в Нью-Йорке меню поразнообразней: морепродукты, десерты и нескончаемый список коктейлей. А вот в ресторане DJ Khaled под названием Fingalicking в Майами, где подают самый жирный фастфуд, в начале года произошла трагедия: грабители убили курьера, у которого в руках была дневная выручка заведения...

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