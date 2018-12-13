Гитарист Виктор Зинчук попал в ДТП в Московской области

13 декабря 2018, 22:49
Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Российский музыкант-виртуоз 60-летний Виктор Зинчук попал в ДТП в Подмосковье. Его госпитализировали с ушибами и сотрясением мозга.
"Попал в ДТП, сейчас находится в больнице. К счастью, жизни ничего не угрожает, но у него сотрясение мозга, ушибы. Сейчас врачи пытаются понять, насколько все серьезно", – рассказала его пресс-секретарь Виктория Мерзлякова в комментарии ТАСС.
В автомобиле были и другие музыканты, которые работают с ним. Они ехали в подмосковную Черноголовку выступать.
Пресс-секретарь сказала, что пока не знает подробностей происшествия. Известно только, что машина ехала на большой скорости. Кто является виновником ДТП, также пока не известно.
Сам музыкант рассказал в комментарии "РЕН ТВ", что находится в больнице в городе Пушкино.
"Сотрясение мозга и ушибы разные. Завтра будет видно. Живой, и слава богу. Завтра будут врачи говорить, что дальше, а пока накололи всем и положили, лежу. Вставать нельзя", – рассказал музыкант.
Зинчук не увидел, как все случилось, потому как спал на заднем сиденье. За рулем был его директор. Автомобиль врезался в столб и получил сильные повреждения.
В октябре этого года Зинчук получил орден Дружбы от Владимира Путина, который вручал награды российским деятелям культуры и искусства.
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