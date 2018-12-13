Пожар на складе с покрышками в Сокольниках ликвидировали

Фото: скриншот телеканала Москва 24

Пожарные ликвидировали возгорание площадью 600 квадратных метров на складе с покрышками на востоке столицы.

Как сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС по городу, к тушению пожара были привлечены 50 человек личного состава, а также 16 единиц техники и два пожарных поезда.

Инцидент произошел в двухэтажном здании на улице Сокольнический Вал, дом 1л. Информация о пострадавших не поступала. Предельно допустимых концентраций вредных веществ в воздухе не зафиксировано.

Сообщалось, что тушение пожара было осложнено из-за сильного ветра, удаленности источников воды и расположения над зданием линии высоковольтных проводов.