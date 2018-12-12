На востоке Москвы загорелся склад

На Сокольническом валу горит кирпичное здание

На улице Сокольнический вал произошел пожар на складе с покрышками, сообщает телеканал Москва 24.

Загорелось двухэтажное кирпичное здание на Сокольническом валу, дом 1. Сообщение о возгорании поступило в МЧС в 20:12. На место ЧП прибыли 27 единиц техники, пожарным удалось сбить открытое горение. Пожару присвоен повышенный номер сложности.

На всепогодных камерах видно, как в воздух вырываются клубы дыма. Сведений о пострадавших не поступало. По предварительным данным, площадь возгорания составляет 200 квадратных метров, огонь перешел на кровлю здания. При этом угрозы распространения огня нет.

Тушение осложняется удаленностью источников воды, а также тем, что над зданием находится линия высоковольтных проводов.

В МЧС сообщили, что проводится лабораторный замер окружающего воздуха. Предельно допустимых концентраций вредных веществ в воздухе не зафиксировано.