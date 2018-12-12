Пожар в Сокольниках локализован

Площадь пожара в Сокольниках увеличилась до 600 квадратных метров

Пожар в Сокольниках локализовали. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Москве.

"Принятыми мерами в 22:47 пожар локализован на площади 600 квадратных метров", – сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что в среду, 12 декабря, загорелся склад с покрышками по адресу Сокольнический Вал, дом 1Л. Сведений о возможных пострадавших не поступало. Превышения допустимой концентрации вредных веществ в районе склада не зафиксировано.

Тушение пожара было осложнено из-за сильного ветра, удаленности источников воды и расположения над зданием линии высоковольтных проводов.