Площадь пожара в Сокольниках возросла до 600 квадратных метров

12 декабря, 22:09
Площадь пожара в Сокольниках увеличилась до 600 квадратных метров
Площадь пожара в здании в Сокольниках разрослась до 600 квадратных метров. В помощь пожарным подразделениям прибыл пожарный поезд. Об этом сообщает телеканал Москва 24.
Горит склад с покрышками. Сведений о пострадавших пока не поступало.
В ГУ МЧС по Москве уточнили, что превышений предельно допустимой концентрации (ПДК) вредных веществ в районе горящего склада не зафиксировано.
"По адресу Сокольнический Вал, дом 1Л проводится лабораторный замер окружающего воздуха. ПДК вредных веществ в воздухе не зафиксировано", – сказано в сообщении главка.
Тушение осложняется ветром, удаленностью источников воды, а также тем, что над зданием находится линия высоковольтных проводов.
"Происходит возгорание резиновых покрышек на площади 600 квадратных метров. В тушении пожара задействовано 16 основных и специальных пожарных автомобилей, не допущено распространение огня на рядом находящиеся строения. В настоящее время огонь вышел на кровлю. Сил и средств достаточно, проблем нет. Силы работают, принимаются меры по ликвидации. На пожаре работают дознаватели для установления причин пожара", – рассказал представитель МЧС в эфире телеканала Москва 24.
Ранее сообщалось, что в среду, 12 октября, в двухэтажном здании склада на площади 200 квадратных метров началось возгорание. Угрозы распространения на соседние здания нет.
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