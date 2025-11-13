Фото: телеграм-канал "Осторожно, Москва"

Посетителей Дома культуры "ГЭС-2" в Москве эвакуируют. Об этом сообщила пресс-служба культурного учреждения.

Тех граждан, кто находится в здании, попросили пройти к ближайшему эвакуационному выходу, который подсвечен зеленым цветом. Всего на территории Дома культуры "ГЭС-2" находится 32 выхода.

В учреждении сообщили, что в скором времени они объявят о режиме работы здания. О причинах эвакуации не сообщается.

Ранее в несколько музеев Санкт-Петербурга поступили анонимные угрозы о нахождении внутри них опасных предметов. В их числе оказались Эрмитаж, Всероссийский музей А. С. Пушкина, расположенный на набережной Мойки, Музей Фаберже и мемориальный музей-лицей.

В результате была организована эвакуация посетителей и сотрудников культурных учреждений. В спасательной операции задействовали экипажи вневедомственной охраны Росгвардии, которые в том числе отвечают за обеспечение безопасности граждан.

