Parriva: "Мисс Теокальтиче" и ее парень погибли в ДТП в Мексике

Фото: facebook.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена в РФ)/alison.montanoguerrero

Обладательница титула "Мисс Теокальтиче – 2025" Элисон Монтаньо Герреро и ее парень Хесус Эдуардо Севериано Гарсия попали в аварию в Мексике, в результате которой погибли. Об этом сообщает "Радио 1" со ссылкой на Parriva.

По информации журналистов, 21-летняя девушка и ее молодой человек врезались на автомобиле в грузовик с полуприцепом. Они скончались на месте. После этого прокуратура организовала расследование.

ДТП произошло спустя неделю после того, как Герреро стала королевой красоты своего города. Она получила корону в конце октября.

Ранее бывшая королева красоты Мьянмы Сили Ми была найдена мертвой под обломками здания в Мандалае, которое обрушилось в результате мощного землетрясения. По данным СМИ, она погибла, пытаясь спасти ребенка.

Сили Ми была первой обладательницей титула "Мисс туризм Мьянма", который получила в 2018 году. Она также представляла страну на конкурсе "Мисс туризм мира".

