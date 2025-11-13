SCMP: мужчина в Китае скончался, пытаясь похудеть ради свадьбы

Фото: 123RF.com/modesto3

В Китае умер мужчина, который пытался похудеть ради свадьбы, сообщает SCMP.

Как пишет СМИ, 36-летний Ли Цзян из Синьсяна весил более 130 килограммов. По словам его брата, отношения с девушкой у мужчины развивались хорошо, и пара готовилась к встрече с родителями. Для того чтобы произвести лучшее впечатление, Цзян решился на шунтирование желудка.

Однако после операции его состояние резко ухудшилось, и он скончался от дыхательной недостаточности. Родственники усомнились в том, что предоперационное обследование было проведено качественно, а помощь при осложнении была оказана оперативно.

При этом в больнице заявили, что у Цзяна были хорошие показания к операции, а медики ошибок не совершали. Для того чтобы установить причину смерти, стороны направили обращение в комиссию по здравоохранению. Известно, что в медицинском учреждении обязались нести ответственность по результатам экспертизы.

Ранее стало известно, что житель Орска умер, пока ждал отмены неправильной записи о своей смерти. Тело неизвестного было найдено в апреле 2025 года, очевидцы опознали в нем своего знакомого. Однако в мае другой мужчина, которого ошибочно признали мертвым, явился в полицию для регистрации, так как находился под надзором.

Он так и не смог дождаться переоформления, поскольку умер в октябре 2025 года. Похоронить его оказалось невозможно, так как по документам он уже был мертв.

