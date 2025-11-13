Мужчина нанес своей сестре не менее 47 ударов ножом в Волгограде

Фото: Москва 24/Александр Авилов

В Волгограде между мужчиной и его сестрой произошел бытовой конфликт, в ходе которого он убил ее, нанеся не менее 47 ударов ножом. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления Следственного комитета России.

Как уточнило ведомство, трагедия произошла в одном из частных домов на улице Войкова. В результате жертва скончалась от полученных травм на месте.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ ("Убийство"). При этом мужчина полностью признал свою вину.

