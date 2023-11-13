Число жертв в Газе из-за израильских ударов увеличилось до 11 240 человек

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Число палестинских жителей сектора Газа, ставших жертвами израильских ударов, достигло 11 240 человек. Об этом сообщает телеканал Al Hadath со ссылкой на данные Минздрава Палестины.



Уточняется, что среди погибших 4 630 детей. Общее число раненых достигло 29 тысяч человек, из которых 70% – дети.



По официальным данным Израиля, в еврейском государстве с 7 октября погибли около 1 200 человек, включая солдат и гражданских лиц. Также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч.

Накануне, 12 ноября, сообщалось, что жертвами израильских ударов стали 11 180 человек. Погибшими также числились 4 609 детей.

Ближневосточный конфликт обострился 7 октября, когда сектор Газа выпустил в сторону Израиля тысячи ракет. Более 240 человек с территории еврейского государства были захвачены группировкой в плен. Армия обороны Израиля ответила на это операцией "Железные мечи".

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