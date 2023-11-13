Дочь бойца ММА Дацика обнаружили без сознания на юге Москвы – СМИ

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Сотрудники правоохранительных органов начали проверку после обнаружения 16-летней дочери бойца Вячеслава Дацика без сознания на юге Москвы. Об этом Агентству "Москва" сообщил информированный источник.

Девушку обнаружили накануне вечером недалеко от станции метро "Технопарк". Ее в бессознательном состоянии госпитализировали в детскую больницу имени Филатова. Медики диагностировали у пациентки сильное отравление алкоголем.

"К настоящему моменту стражам порядка так и не удалось опросить Дацик, так как она спала беспробудным сном", – сообщил собеседник агентства.

В настоящее время полиция устанавливает обстоятельства произошедшего.

До этого прокуратура начала проверку после видеозаписи с избиением подростка в подмосковном Серпухове. Личности подростков, избивших сверстника, удалось установить. В их образовательные учреждения направили представления в связи с ненадлежащей организацией работы по формированию законопослушного поведения детей.

