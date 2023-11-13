В Пентагоне уточнили обстоятельства гибели пяти военных США в Средиземном море

Фото: 123RF/esolex

Шеф Пентагона Ллойд Остин сообщил, что авиакастрофа с гибелью пяти военнослужащих США над Средиземным морем произошла с вертолетом. Об этом пишет РИА Новости.

"Заявление министра обороны Ллойда Дж. Остина III в связи с крушением вертолета на Средиземном море", – озаглавил глава Пентагона свои соболезнования в связи с катастрофой.

Соболезнования по поводу трагедии высказал также президент США Джо Байден.

Отмечается, что летательный аппарат разбился в воздухе по техническим причинам при проведении дозаправки.

До этого сообщалось, что американский военный самолет потерпел крушение в ходе тренировочного полета над восточной частью Средиземного моря. С таким заявлением выступало европейское командование ВС США.

Новости мира: самолет с туристами разбился на севере Бразилии