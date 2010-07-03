СК возбудил дело после гибели тюменского курсанта от менингита

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В Тюмени курсант высшего военно-инженерного училища умер в больнице от менингита. Возбуждено уголовное дело по статье "Неоказание помощи больному, повлекшее по неосторожности его смерть". Об этом говорится на сайте Следственного комитета (СК) России.

По данным следствия, 7 ноября в 21:30 курсант обратился в поликлинику с жалобами на повышенную температуру. Медсестра дала ему лекарство и отправила в подразделение, обязав прийти на прием к врачу к 08:00 8 ноября.

Однако на следующий день курсант почувствовал себя хуже, его госпитализировали в больницу Тюмени. Врачи местной больницы диагностировали у него вирусный менингит.

Медиками были оперативно проведены реанимационные мероприятия, однако спасти курсанта не удалось. Он скончался от молниеносного течения инфекции и сепсиса.

По факту смерти курсанта в училище проводится проверка. Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее пресс-служба областного департамента здравоохранения сообщала ТАСС, что в рамках профилактики 21 курсант военного училища был переведен из медицинского отделения в инфекционную больницу Тюмени.

