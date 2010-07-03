Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Происшествия

15:57

СК возбудил дело после гибели тюменского курсанта от менингита

происшествия

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В Тюмени курсант высшего военно-инженерного училища умер в больнице от менингита. Возбуждено уголовное дело по статье "Неоказание помощи больному, повлекшее по неосторожности его смерть". Об этом говорится на сайте Следственного комитета (СК) России.

По данным следствия, 7 ноября в 21:30 курсант обратился в поликлинику с жалобами на повышенную температуру. Медсестра дала ему лекарство и отправила в подразделение, обязав прийти на прием к врачу к 08:00 8 ноября.

Однако на следующий день курсант почувствовал себя хуже, его госпитализировали в больницу Тюмени. Врачи местной больницы диагностировали у него вирусный менингит.

Медиками были оперативно проведены реанимационные мероприятия, однако спасти курсанта не удалось. Он скончался от молниеносного течения инфекции и сепсиса.

По факту смерти курсанта в училище проводится проверка. Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее пресс-служба областного департамента здравоохранения сообщала ТАСС, что в рамках профилактики 21 курсант военного училища был переведен из медицинского отделения в инфекционную больницу Тюмени.

Читайте также

© 2012 – 2019

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика