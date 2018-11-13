СМИ обвинили Boeing в утаивании информации об опасности самолета 737 MAX 8

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Компания Boeing не предоставила сведения о потенциальных рисках, связанных с использованием новой функции управления полетом на самолетах 737 MAX 8. Утаивание этой информации могло сыграть роль в крушении индонезийского лайнера, пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на экспертов, которые участвуют в расследовании трагедии.

Издание говорит о системе, служащей для предотвращения сваливания, которое может произойти, если нос самолета задран слишком высоко вверх. В ряде случаев эта модификация приводит к тому, что автоматика резко "опускает" нос воздушного судна и мешает пилотам выровнять самолет. Причем это бывает и в ситуациях, когда лайнер управляется вручную.

Авторы материала напомнили, что примерно через неделю после трагедии компания заявила, что описанный сценарий может привести к крушению. По словам опрошенных экспертов, для пилотов это заявление стало неожиданностью. Никто из представителей авиакомпаний не знал, что модификация новых самолетов отличается от привычного им механизма.

В компании Boeing на запрос журналистов не ответили, однако подчеркнули, что "уверены в безопасности 737 MAX".

Крушение рейса JT610 из Джакарты в город Панкалпинанг произошло 29 октября. Самолет упал в Яванское море через 13 минут после вылета. Все находившиеся на борту 189 человек погибли.

Позже СМИ сообщили о планах Boeing отправить авиакомпаниям предупреждение об опасности модели 737 Max. Отмечалось, что пилотам объяснят, как действовать при возникновении проблемы с опусканием носа лайнера.