Средства ПВО отразили атаку дронов в пяти районах Ростовской области

Фото: министерство обороны РФ

Российские подразделения ПВО отразили воздушную атаку украинских войск на Ростовскую область. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.

Дроны противника сбили в Аксайском, Белокалитвинском, Миллеровском, Чертковском и Обливском районах области. В Белой Калитве и хуторе Полтава в окнах нескольких жилых домов были повреждены стекла.

После падения беспилотника на частный дом в Белой Калитве пострадали два человека. Вражеский дрон упал на дом, разрушив крышу и вызвав пожар.

Ранее сообщалось, что украинский беспилотник атаковал нефтебазу в Феодосии в Крыму, в результате чего началось возгорание. Предварительно, при воздушной атаке никто не пострадал.