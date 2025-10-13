Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

13 октября, 06:34

Происшествия

Средства ПВО отразили атаку дронов в пяти районах Ростовской области

Фото: министерство обороны РФ

Российские подразделения ПВО отразили воздушную атаку украинских войск на Ростовскую область. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.

Дроны противника сбили в Аксайском, Белокалитвинском, Миллеровском, Чертковском и Обливском районах области. В Белой Калитве и хуторе Полтава в окнах нескольких жилых домов были повреждены стекла.

После падения беспилотника на частный дом в Белой Калитве пострадали два человека. Вражеский дрон упал на дом, разрушив крышу и вызвав пожар.

Ранее сообщалось, что украинский беспилотник атаковал нефтебазу в Феодосии в Крыму, в результате чего началось возгорание. Предварительно, при воздушной атаке никто не пострадал.

Новости регионов: при обстреле поселка в Белгородской области погибли три человека

Читайте также


происшествиярегионы

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика