При обрушении декораций на съемках фильма в Ленобласти пострадали дети

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Среди пострадавших во время съемок фильма "Василий Теркин" в Толмачевском поселении Ленинградской области есть несовершеннолетние, рассказал режиссер картины Карен Геворкян в беседе с ТАСС.

"К сожалению, несколько человек получили ушибы. Сейчас я возвращаюсь из больницы, пять человек с этими ушибами уже ушли домой", – сказал он, добавив, что у детей зафиксировали ушибы без переломов.

Геворкян рассказал, что для съемок фильма специалисты возвели полустанок, состоящий из восьми фрагментов. Во время съемок последнего дубля режиссер вместе с оператором, звукооператором и участниками массовки оказались на одном из фрагментов, из-за чего верхняя часть конструкции не выдержала нагрузки и обрушилась.

Таким образом, все находившиеся на ней упали на землю с высоты около 1,6 метра. Сам режиссер во время падения не пострадал, но потерял очки.

Инцидент произошел вечером 13 октября. Изначально было известно о 15 пострадавших. Позже их количество увеличилось до 23.

В большинстве случаев у пострадавших зафиксированы такие легкие травмы, как ушибы и ссадины. Однако одна женщина была госпитализирована в состоянии средней тяжести с переломами обеих костей голени.

В Комитете по здравоохранению Ленинградской области сообщили, что на вызов выехали две бригады скорой помощи Лужской больницы. Первая доставила пациентку в приемное отделение, вторая – оказывала медпомощь на месте происшествия. Позже в приемное отделение были доставлены еще несколько пострадавших, которых после осмотра отправили домой.