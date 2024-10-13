Число пострадавших при обрушении декораций на съемках фильма в Ленобласти выросло до 23

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При обрушении декораций на съемках фильма в Толмачевском поселении Ленинградской области медицинская помощь была оказана всего 23 людям, передает пресс-служба правительства региона.

В большинстве случаев у пострадавших зафиксированы такие легкие травмы, как ушибы и ссадины. Однако одна женщина была госпитализирована в состоянии средней тяжести с переломами обеих костей голени.

В свою очередь, пресс-служба Комитета по здравоохранению Ленинградской области в беседе с ТАСС уточнила, что на вызов выехали две бригады скорой помощи Лужской больницы. Первая доставила пациентку в приемное отделение, вторая – оказывала медпомощь на месте происшествия.

Позже в приемное отделение были доставлены еще несколько пострадавших, которых после осмотра отправили домой.

"Самостоятельно в приемное отделение на 17:00 (по московскому времени. – Прим. ред.) обратилось 17 человек, 8 из которых несовершеннолетние. Всем оказана необходимая медицинская помощь, госпитализации в стационар не потребовалось", – добавили в пресс-службе.

Кроме того, в беседе с агентством режиссер картины Карен Геворкян подтвердил, что ЧП произошло во время съемок фильма "Василий Теркин".

Инцидент произошел вечером 13 октября. Изначально было известно о 15 пострадавших. Уточнялось, что пол деревянной платформы не выдержал веса массовки.

Между тем в ночь на 13 октября в двухэтажном здании психдиспансера на улице Бувальцева в Кореновском районе Краснодарского края обрушилось межэтажное перекрытие на площади около 100 квадратных метров. Из здания эвакуировали 206 человек.

Позже выяснилось, что в результате произошедшего погибла санитарка учреждения. Ее тело было найдено под завалом. При этом никто из пациентов не пострадал. В данный момент они находятся в других учреждениях края.