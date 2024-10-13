РИА Новости: пол деревянной платформы обрушился на съемках фильма в Ленобласти

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Во время съемок фильма в Лужском районе Ленинградской области обрушился пол деревянной платформы под массовкой, в результате чего пострадали 15 человек. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на источник в экстренных службах.

Всех пострадавших доставили в медучреждения. Как отметил собеседник агентства, им проводят осмотр. На данный момент врачи зафиксировали только легкие травмы.

В ночь на 13 октября в двухэтажном здании психдиспансера на улице Бувальцева в Кореновском районе Краснодарского края обрушилось межэтажное перекрытие на площади около 100 квадратных метров. Из здания эвакуировали 206 человек.

Позже выяснилось, что в результате произошедшего погибла санитарка учреждения. Ее тело было найдено под завалом. При этом никто из пациентов не пострадал. В данный момент они находятся в других учреждениях края.

Следователи завели уголовное дело по статье о халатности по факту случившегося. Сотрудники СК и криминалисты работают на месте происшествия.