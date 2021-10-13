Судно ВМС Украины получило повреждения в Черном море из-за ухудшения погоды

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Из-за ухудшения погодных условий судно военно-морских сил Украины получило повреждения в Черном море. Об этом сообщается на официальной странице ВМС в Facebook.

"После оценки обстановки было принято решение о постановке судна на якорь для проведения мероприятий по борьбе за жизнь", – говорится в сообщении.

Для поисково-спасательных работ был развернут пункт управления поисково-спасательного обеспечения, налажено взаимодействие с министерством инфраструктуры Украины, национальной пограничной службой и Госслужбой по ЧС. К операции привлекли восемь кораблей и катеров, а также четыре единицы воздушных судов.

"Благодаря слаженным и уверенным действиям экипажа корабля, аварийную ситуацию удалось стабилизировать. Угрозы жизни личного состава нет. Угрозы потери судна нет. Сейчас продолжается операция по оказанию помощи аварийному кораблю и возвращения его в пункт постоянной дислокации", – рассказали в пресс-службе ВМС.

Ранее сообщалось о трагедии на Белом море у побережья Мурманской области. Там судно получило пробоину. На борту судна находились пять человек.

