ГИБДД проверит видео, на котором водитель дрифтовал на тротуаре в центре Москвы

Московская Госавтоинспекция заинтересовалась водителем, который дрифтовал на тротуаре в центре Москвы.

"Проверяем видео, на котором водитель транспортного средства совершал маневры на тротуаре, создавая опасность для пешеходов", – говорится в телеграм-канале Госавтоинспекции.

По данному факту возбуждено административное расследование, личность правонарушителя устанавливается.

В августе сотрудники столичной Госавтоинспекции организовывали проверку по факту размещения в Сети видеоролика, на котором фотограф проводил съемку мотоциклиста из багажника машины, движущейся на большой скорости по Москве.