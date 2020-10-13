Погибших при спецоперации в Грозном силовиков наградят посмертно

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Росгвардия представит к государственным наградам сотрудников спецподразделений, погибших во время спецоперации в Грозном. Об этом сообщает РИА Новости.

"Росгвардия представит сотрудников ведомства, погибших при исполнении служебного долга в Грозном, к государственным наградам", – объявили в пресс-службе ведомства.

Перестрелка между бойцами правоохранительных органов и боевиками произошла в Грозном во вторник, 13 октября. В результате боестолкновения были ликвидированы четыре злоумышленника, которые, как стало известно позже, готовили теракты в Чечне.

В ходе спецоперации погибли два сотрудника спецслужб. Еще один мужчина получил тяжелые ранения. По факту нападения на силовиков возбуждено уголовное дело.

Как заявил глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров, боевики прибыли в Россию из-за рубежа. Все четверо находились в федеральном розыске.

