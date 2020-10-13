СК возбудил дело о посягательстве на жизнь силовиков после спецоперации в Грозном

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Следственный комитет РФ возбудил дело о посягательстве на жизнь силовиков после спецоперации в Грозном. Об этом сообщает ТАСС.

"Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Чеченской Республике возбуждено уголовное дело по факту посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов (статья 317 УК РФ)", – говорится в сообщении.

Как уточняется, злоумышленники находились в федеральном розыске.

Ранее сообщалось, что в ходе спецоперации погибли трое сотрудников спецслужб, однако, по последним данным, жертвами боевиков стали два человека. Еще один боец получил тяжелые травмы.

Столкновение между сотрудниками правоохранительных органов и боевиками произошло в Грозном во вторник, 13 октября. По предварительным данным, злоумышленники готовили теракт на территории Чеченской Республики.

