Заслуженный врач РСФСР Борис Ариэль утонул в Петербурге

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Заслуженный врач РСФСР Борис Ариэль, предположительно, мог утонуть в Санкт-Петербурге, передает пресс-служба ГУ МЧС России по городу.

По данным ведомства, тело утонувшего мужчины было обнаружено в 40 метрах от берега.

До этого региональные СМИ сообщали, что утром 13 сентября Ариэль не вернулся после прогулки у Сестрорецкого разлива. На берегу были найдены его вещи. Местные жители видели, как он плавал в водоеме.

Ранее мужчина захлебнулся в бассейне спортивного клуба на улице Маршала Захарова в Санкт-Петербурге. Пострадавшего госпитализировали в больницу, но медики не смогли спасти его.

По данному факту возбудили уголовное дело об оказании услуг, которые не соответствуют требованиям безопасности, что привело к смерти человека по неосторожности.

