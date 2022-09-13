Экс-зампредседателя правительства Пензенской области Трохин пропал в Москве

Фото: официальный портал правительства Пензенской области

В Москве пропал экс-зампредседателя правительства Пензенской области Василий Трохин. Информация об этом появилась на сайте поисково-спасательный отряда "Лиза Алерт".

Отмечается, что с 12 сентября его местонахождение неизвестно. Он приехал в столицу по рабочим вопросам.

На портале указаны приметы пропавшего:

рост 175 сантиметров;

худощавого телосложения;

волосы темные с проседью, короткие;

глаза серо-голубые;

родинка на щеке;

татуировка на плече.

Был одет в темно-синюю куртку, темный костюм, белую рубашку, галстук и туфли. С собой у него был портфель.

Ранее следствие возбудило уголовное дело по статье "Убийство" после обнаружения тела пропавшей несколько дней назад школьницы в Ростовской области.

Как отметили в ведомстве, 14-летняя жертва из хутора Прохоровка ушла в школу, однако не вернулась домой, после чего были организованы ее поиски.

В СК уточнили, что 34-летний местный житель задержан по подозрению в убийстве.