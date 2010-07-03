Грузовик снес пешеходный мост в Подмосковье

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Грузовой автомобиль обрушил пешеходный мост в Наро-Фоминском городском округе.

Как сообщили Агентству "Москва" в пресс-службе МВД по Московской области, авария произошла на втором километре трассы А-107.

Отмечается, что грузовой автомобиль марки DAF задел конструкцию пешеходного моста, который в результате этого обрушился.

При этом указывается, что пострадавших нет. Из-за случившегося на месте аварии перекрыто движение по трассе в обе стороны.

12 сентября фура зацепила кузовом верхний свод тоннеля под железной дорогой на юго-востоке Москвы. В результате произошло обрушение.