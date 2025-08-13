В Москве задержан мужчина, публично призывавший к насилию для свержения власти

Фото: depositphotos/Grigorenko

В Москве задержан россиянин, который публично призывал к насилию для свержения российской власти. Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе УФСБ по столице и области.

В ФСБ уточнили, что злоумышленник 1990 года рождения также размещал в соцсетях публикации, которые оправдывали деятельность организаций, признанных в России террористическими.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о публичных призывах к осуществлению террористической деятельности, совершенной с использованием Сети. Сотрудники региональной ФСБ провели по месту жительства мужчины следственные мероприятия, а также изъяли предметы и документы, которые имеют важное значение для расследования дела.

В настоящее время россиянин находится под стражей. Ему грозит до 7 лет лишения свободы.

Ранее суд в Москве оштрафовал мессенджер Telegram на 7 миллионов рублей за отказ удалить каналы, в которых призывалось совершать теракты на объектах транспорта и участвовать в антиправительственных выступлениях для свержения власти в России.

Требования об удалении телеграм-каналов направил руководству мессенджера Роскомнадзор. Уточняется, что администраторы каналов призывали к совершению терактов в РФ для того, чтобы помочь украинским войскам. Однако в Telegram не стали выполнять требования российского регулятора.

