В Москве скончались 11 пациентов с коронавирусом

13 августа, 23:05
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
В Москве скончались 11 пациентов с COVID-19. Об этом передает Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.
У всех скончавшихся был зафиксирован диагноз "пневмония", отметили с Оперштабе. Кроме того, все пациенты имели положительный результат теста на коронавирусную инфекцию.
Всего начала пандемии в столице скончались 4 633 человека с коронавирусом.
За последние сутки в России подтвердили 5 057 новых случаев COVID-19. Из них более 1,3 тысячи случаев не имели клинических проявлений.
Таким образом, Москва заняла 17-е место по количеству новых случаев коронавируса. Число новых случаев COVID-19 в столице составляет 5,46 на 100 тысяч человек.
По данным Всемирной организации здравоохранения, большинство людей остаются уязвимы к COVID-19. Там посоветовали людям проявлять бдительность.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: