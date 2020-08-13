В Москве скончались 11 пациентов с коронавирусом

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Москве скончались 11 пациентов с COVID-19. Об этом передает Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

У всех скончавшихся был зафиксирован диагноз "пневмония", отметили с Оперштабе. Кроме того, все пациенты имели положительный результат теста на коронавирусную инфекцию.

Всего начала пандемии в столице скончались 4 633 человека с коронавирусом.

За последние сутки в России подтвердили 5 057 новых случаев COVID-19. Из них более 1,3 тысячи случаев не имели клинических проявлений.

Таким образом, Москва заняла 17-е место по количеству новых случаев коронавируса. Число новых случаев COVID-19 в столице составляет 5,46 на 100 тысяч человек.

По данным Всемирной организации здравоохранения, большинство людей остаются уязвимы к COVID-19. Там посоветовали людям проявлять бдительность.