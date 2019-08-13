В центре Москвы прорвало водопровод

14:07 (обновлено 13.08.2019 14:59)
14:07
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Фонтан появился на проезжей части. Столб воды в высоту достигает более 10 метров. В настоящее время движение в районе набережной затруднено.
Как сообщили Агентству "Москва" в пресс-службе ПАО "МОЭК", повреждение трубы произошло в ходе плановых работ по подготовке к осенне-зимнему периоду.
"Участок выведен из эксплуатации вчера, 12 августа, для расхолаживания теплоносителя. После остывания до 40 градусов было начато постепенное увеличение давления, в результате выявлено технологическое нарушение на сетях. После этого давление сразу было снижено, выбивание на поверхность прекратилось", – говорится в сообщении МОЭК.
Отмечается, что на место оперативно прибыли две ремонтные бригады. Место прорыва огорожено, а участок сетей перекрыт. "Ведутся работы по ликвидации технологического нарушения. Пострадавших нет", – сказали в пресс-службе.
В пресс-службе МОЭК добавили, что выявление подобных нарушений в летний период позволяет их устранить и предотвратить аварийные ситуации на теплосетях зимой.
В начале августа в Москве затопило мастерскую Никаса Сафронова, где находилось порядка 200 работ художника. Большинство картин несколько часов плавали в воде.
Также от затопления пострадали вещи художника и книги. По словам сына Сафронова Луки, его отца затопили соседи сверху.
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