В центре Москвы прорвало водопровод

На Раушской набережной возле Большого Устьинского моста прорвало водопровод, сообщает телеканал Москва 24.

Фонтан появился на проезжей части. Столб воды в высоту достигает более 10 метров. В настоящее время движение в районе набережной затруднено.

Как сообщили Агентству "Москва" в пресс-службе ПАО "МОЭК", повреждение трубы произошло в ходе плановых работ по подготовке к осенне-зимнему периоду.

"Участок выведен из эксплуатации вчера, 12 августа, для расхолаживания теплоносителя. После остывания до 40 градусов было начато постепенное увеличение давления, в результате выявлено технологическое нарушение на сетях. После этого давление сразу было снижено, выбивание на поверхность прекратилось", – говорится в сообщении МОЭК.

Отмечается, что на место оперативно прибыли две ремонтные бригады. Место прорыва огорожено, а участок сетей перекрыт. "Ведутся работы по ликвидации технологического нарушения. Пострадавших нет", – сказали в пресс-службе.

В пресс-службе МОЭК добавили, что выявление подобных нарушений в летний период позволяет их устранить и предотвратить аварийные ситуации на теплосетях зимой.

В начале августа в Москве затопило мастерскую Никаса Сафронова, где находилось порядка 200 работ художника. Большинство картин несколько часов плавали в воде.

Также от затопления пострадали вещи художника и книги. По словам сына Сафронова Луки, его отца затопили соседи сверху.