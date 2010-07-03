"Победа" обратится в правоохранительные органы из-за хакерской атаки на сайт

Фото: pobeda.aero

Авиакомпания "Победа" обратится в правоохранительные органы из-за хакерской атаки на свой сайт, сообщает Агентство "Москва".

"Мы в очередной раз увидели, как много желающих летать "Победой"! 75 тысяч уникальных пользователей – это больше наших прогнозов на 50%. Ни одна распродажа не приводила столько человек на сайт, и это однозначный успех. Мы будем обращаться в правоохранительные органы и добиваться установления организаторов атаки и привлечения их к ответственности", – заявил гендиректор компании Андрей Калмыков.

12 августа "Победа" начала распродажу 200 тысяч билетов в ценовом диапазоне от 499 до 1 999 рублей. Они доступны на всех 85 маршрутах зимнего расписания. Несмотря на инцидент компания реализовала более 52 тысяч билетов в первый день распродажи.

Авиакомпания предупредила о возможных сбоях в работе сайта после начала распродажи. В тот же день произошла DDoS-атака. Компания Navitaire, фиксирующая весь трафик бронирования "Победы", подтвердила ее.

По словам коммерческого директора Navitaire в регионе EMEA Сатпала Чахала, атака велась из Китая. Сейчас работу сайта восстановили.