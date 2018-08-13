В поджоге деревянной церкви в Кондопоге подозревают подростка

Пятнадцатилетнего школьника подозревают в поджоге деревянной церкви Успения Пресвятой Богородицы XVIII века в карельском городе Кондопога, сообщил источник в правоохранительных органах региона.

С подростком уже побеседовали стражи порядка. "У него психические отклонения. Свои действия он объяснил, что хочет прославиться на весь мир", – цитирует источника ТАСС.

Официального подтверждения информации еще не поступало, других подробностей собеседник не привел.

Пожар в старинной церкви случился утром 10 августа. Одной из основных версий о причинах событий стал поджог. Правоохранительные органы возбудили уголовное дело об уничтожении объектов культурного наследия народов РФ.